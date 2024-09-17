Срок регистрации домена r-7-casi.ru истек

domain: R-7-CASI.RU nserver: expired1.domainshop.ru. nserver: expired2.domainshop.ru. state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED person: Private Person registrar: DOMAINSHOP-RU admin-contact: https://whois.domainshop.ru/?c=r-7-casi.ru created: 2024-09-17T09:34:13Z paid-till: 2025-09-17T09:34:13Z free-date: 2025-10-21 source: TCI Last updated on 2025-10-14T18:08:01ZСвязаться с администратором
Домен ваш?
Срок регистрации вашего домена истек 17.09.2025. Для восстановления работы сайта необходимо продлить срок регистрации домена.Продлить регистрацию
Домен не ваш?
Вы можете оформить предзаказ на регистрацию этого домена. В случае его освобождения будет произведена приоритетная перерегистрация на вас.Оформить предзаказ